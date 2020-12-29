Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на неэпидемическом уровне

Ситуацию контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Петербурге находится на неэпидемическом уровне. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ситуация находится на контроле у специалистов ведомства.

За первую календарную неделю 2021 года регистрировалась заболеваемость ОРВИ, обусловленная риновирусами и другими респираторными вирусами. Специалисты напомнили, что для предупреждения заболеваний нужно закаляться, высыпаться, больше гулять и одеваться по погоде, а также соблюдать режим отдыха и труда. Укрепить организм поможет и правильное питание: в рацион должны входить продукты с витаминами А и С, цинком и кальцием. В общественных местах необходимо надевать медицинскую маску, чтобы предотвратить инфицирование.

При первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью, своевременное обращение является залогом эффективного лечения и предупреждает развитие осложнений. Роспотребнадзор

Ранее мы писали, что жителям Петербурга предложили "поменяться" на вакцинации от коронавируса.

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