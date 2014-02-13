В Петербурге симфонический оркестр исполнит хиты из лучших фильмов ХХ и ХХI века

Imperial Orchestra создал уникальные сочетания из популярных и культовых кинокартин.

В Петербурге симфонический оркестр исполнит CINEMA ORCHESTRA MEDLEY. В программе концерта заявлены знаменитые саундтреки из кинофильмов, музыку к которым написали признанные мастера своего дела: Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Макс Рихтер, Рамин Джавади, Эндрю Ллойд Уэббер. Их произведения вошли в списки главных саундтреков ХХ и ХХI века.

Зрители услышат узнаваемые мелодии из таких фильмов как "Шерлок Холмс", "Пираты Карибского моря", "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Интерстеллар", "Ла-Ла-Лэнд", "Игра престолов", "Гладиатор", "Пекло", "Призрак оперы", "Начало", "Темный рыцарь", "Список Шиндлера", "Призрак оперы". Петербургский оркестр Imperial Orchestra будет исполнять композиции под звуки органа и рояля.

Хотите услышать заглавный саундтрек из "Звёздных войн", в котором прозвучит Имперский марш и тема Мандалорца? Отправиться в музыкальный мир "Пиратов Карибского моря" и встретить Дэви Джонса на органе? Грандиозный проект, который объединяет в себе всю силу музыки и кино организаторы концерта

Начало мероприятия: 20:00

Дата проведения:29 апреля

Место проведения: КСК "Тинькофф Арена" (Приморский проспект, 80)

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Петрикирхе пройдет концерт-противостояние между произведениями Баха и Моцарта.