В Петрикирхе пройдет концерт-противостояние между произведениями Баха и Моцарта

В концерте столкнутся лучшие музыкальные произведения немецкого и австрийского классика.

В Петрикирхе состоится концерт "БАХ VS. МОЦАРТ: ОРГАН VS. РОЯЛЬ". Организаторы мероприятия решили столкнуть на музыкальной арене двух величайших композиторов. Баха многие считают гением органа, а Моцарта - физическим воплощением музыки как явления. Вечером 9 апреля зрители услышат самые известные органные композиции немецкого классика, противопоставленные самым ярким произведениям австрийского классика, созданные специально для рояля.

Начало мероприятия: 19 часов

Дата проведения: 9 апреля

Место проведения: Петрикирхе, Невский проспект, 22-24

Организатор мероприятия: Amadeus Concerts

В Петрикирхе пройдет концерт "Орган. TOP 10".



Фото: Amadeus Concerts