В Петербурге школы, детские сады и поликлиника будут больше, чем планировалось

В Понтонном изменят параметры и функциональное назначение строящегося психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов с объекта социального обеспечения на объект социального обслуживания.

В нескольких районах Петербурга семь социальных объектов будут больше, чем изначально планировалось. Об этом сообщили в понедельник, 4 июля, в пресс-службе Смольного.

В Приморском районе увеличат два детских сада на 240 и 150 мест. В Красносельском районе изменяется этажность и площадь поликлиники для взрослых. В Московском, Красногвардейском и Курортном районах изменяются параметры трех планируемых к строительству школ.

В Понтонном изменят параметры и функциональное назначение строящегося психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов с объекта социального обеспечения на объект социального обслуживания.

Ранее частный инвестор собирается построить в Приморском район парк на 6 га. В парке будут зоны для игр, пекарня, прокат велосипедов и много зелени.

Фото: Piter.tv

