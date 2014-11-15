  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге школы, детские сады и поликлиника будут больше, чем планировалось
Сегодня, 20:19
84
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге школы, детские сады и поликлиника будут больше, чем планировалось

0 0

В Понтонном изменят параметры и функциональное назначение строящегося психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов с объекта социального обеспечения на объект социального обслуживания.

В нескольких районах Петербурга семь социальных объектов будут больше, чем изначально планировалось. Об этом сообщили в понедельник, 4 июля, в пресс-службе Смольного. 

В Приморском районе увеличат два детских сада на 240 и 150 мест. В Красносельском районе изменяется этажность и площадь поликлиники для взрослых. В Московском, Красногвардейском и Курортном районах изменяются параметры трех планируемых к строительству школ.

В Понтонном изменят параметры и функциональное назначение строящегося психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов с объекта социального обеспечения на объект социального обслуживания.

Ранее частный инвестор собирается построить в Приморском район парк на 6 га. В парке будут зоны для игр, пекарня, прокат велосипедов и много зелени.

Фото: Piter.tv
 

Теги: поликлиника, сады, социальные объекты, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии