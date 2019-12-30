Ученик одной из петербургских школ на перемене избил одноклассницу.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Красносельском районе школа выплатит 40 тысяч рублей избитой ученице. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как оказалось, инцидент произошёл ещё в 2018 году. По словам потерпевшей, на перемене ученик одной из петербургских школ на перемене напал на одноклассницу. Мальчик отрицает нападение. Ребёнок заявил, что это на него напала одноклассница. В итоге травмы 10-летней ученицы зафиксировали медики.

Родители пострадавшей просили привлечь законных представителей мальчика и ГБОУ СОШ к ответственности. Суд обязал школу выплатить семье пострадавшей 40 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года в Петербурге насмерть сбили 9 пешеходов.

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