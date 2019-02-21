В Петербурге шестой день продолжается волна эвакуаций

Эвакуация производится каждые полчаса.

В четверг, 21 февраля, в Петербурге началась уже шестая волна эвакуаций. В течение всей недели по различным адресам поступают анонимные сообщения о бомбах. Сегодня письма стали приходить с 10 утра.

На проверку был закрыт Полюстровский рынок. В 11:00 из-за угрозы взрыва эвакуировали порт "Морской фасад". Работу прекратили более 13 школ и лицеев по всему Петербургу. Тревогу объявили в Железнодорожной больнице и поликлинике на Мечникова. Также на проверку закрыли "Новую Голландию" и ТЦ "Румба".

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников Эрмитажа. Напомним, что накануне бомбы искали по 60 адресам.

Видео: Piter.tv