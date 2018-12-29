Кто установил в Петербурге "православные терминалы"

РПЦ не имеет отношения к автомату по сбору средств.

В социальных сетях появились фотографии "православных терминалов". Автоматы по сбору средств спровоцировали бурное обсуждение пользователей социальных сетей.

Известно, что терминал установили в Александра Невской Лавре. Многим он напомнил историю с аналогичным устройством в Калуге. Там, с его помощью прихожанам предлагали оплатить панихиды и молитвы за здравия.

Как выяснилось, РПЦ не имеет отношения к сбору средств при помощи терминала в Петербурге. Он был разработан и установлен благотворительным фондом, который оказывает помощь детям. Наличие на устройстве религиозной атрибутики – не объясняется.

Видео: Piter.tv

Фото: Pikabu