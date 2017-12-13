В Петербурге семиклассницу целый год совращал отец

В Калининском районе отец жестоко обращался с дочерью.

Жительница Калининского района Петербурга обратилась в полицию с просьбой отыскать бросившего семью супруга. Его поспешный уход позволил четырнадцатилетней дочери рассказать о чрезмерном внимании, которое уделял ей отец.

С заявлением о преступлении в отношении несовершеннолетней ночью 23 февраля обратилась женщина в возрасте 54 лет. Сотрудникам полиции она сообщила, что жила вместе с супругом – 44-летним уроженцем Казахстана – и дочерью на Замшиной улице. Чуть меньше недели назад муж, собрав вещи, ушёл из дома и оборвал все контакты с женой и дочерью.

Позже, по словам девочки, выяснилось, что с октября 2016 года отец приставал к ней. Мужчина якобы чересчур внимательно следил за её личной гигиеной и касался в интимных местах. Приставания прекратились в декабре 2017 года.

Поступившую информацию проверяет СК.