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В Петербурге семиклассницу целый год совращал отец
Сегодня, 16:32
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ProkVad
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В Петербурге семиклассницу целый год совращал отец

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В Калининском районе отец жестоко обращался с дочерью.

Жительница Калининского района Петербурга обратилась в полицию с просьбой отыскать бросившего семью супруга. Его поспешный уход позволил четырнадцатилетней дочери рассказать о чрезмерном внимании, которое уделял ей отец.

С заявлением о преступлении в отношении несовершеннолетней ночью 23 февраля обратилась женщина в возрасте 54 лет. Сотрудникам полиции она сообщила, что жила вместе с супругом – 44-летним уроженцем Казахстана – и дочерью на Замшиной улице. Чуть меньше недели назад муж, собрав вещи, ушёл из дома и оборвал все контакты с женой и дочерью.

Позже, по словам девочки, выяснилось, что с октября 2016 года отец приставал к ней. Мужчина якобы чересчур внимательно следил за её личной гигиеной и касался в интимных местах. Приставания прекратились в декабре 2017 года.

Поступившую информацию проверяет СК. 

Теги: замшина улица , калининский район , насилие , родители , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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