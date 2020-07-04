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В Петербурге сдали более 50 литров крови за "донорскую" субботу
Сегодня, 19:55
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В Петербурге сдали более 50 литров крови за "донорскую" субботу

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Стали известны итоги "донорской" субботы на Городской станции переливания крови. Как стало известно 4 июля, сюда пришел пришел 281 человек, допустили до сдачи крови 220 доноров. 

Как сообщил портал 78.ru, всего горожане сдали 55 литров крови. Сдать ее можно и в будние дни следующей недели с 9 до 13 часов.

Ранее мы сообщали о том, что больница Святого Георгия ищет переболевших коронавирусом доноров плазмы. Предпочтение будут отдавать донорам, которые болели более двух недель в среднетяжелой форме.

Фото: Piter.tv

Теги: донорство, кровь, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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