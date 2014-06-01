В Петербурге сады и скверы закрыли из-за сильного ветра

Петербургские сады и скверы закрыли на ночь. Завтра утром примут решение об их открытии в зависимости от погодных условий, пишет пресс-служба комблага.
В пятницу днем улицу Дегтярёва в Красногвардейском районе перегородил большой тополь, рухнувший на проезжую часть с территории кладбища. Дерево повредило электросеть и автомобиль.
МЧС: 12 ноября в Петербурге ожидается усиление ветра до 20 м/с. Главное управление МЧС России Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 ноября в городе местами ожидается усиление ветра до 20 м/с.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все