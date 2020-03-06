В Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали более 60 человек

По данным на 07:30, в больнице имени Боткина находятся 64 человека с признаками ОРВИ.

Более 60 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, госпитализировали в Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению Петербурга.

По данным на 07:30, в больнице имени Боткина находятся 64 человека с признаками ОРВИ.

Во всем мире вирусом заразились уже почти 100 тысяч человек, умерли – 3,4 тысячи, выздоровели – 55 тысяч. В России – официально заболели 7 человек. Накануне Роспотребнадзор сообщил, что первый случай заражения зафиксировали в Петербурге.

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Фото: Piter.TV