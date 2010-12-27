В Петербурге с начала сезона утонуло 17 человек‍

Из-за теплой погоды петербуржцы начали массово отдыхать у водоемов. Однако акватории города не приспособлены для купания.

В Петербурге в купальный сезон утонуло 17 человек. Об этом сообщил глава центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Петербургу Александр Радько.

Не до конца установлены причины, есть и криминальные случаи. Понятно, что в этом числе люди, которые оказались в водоемах не по собственному желанию, а попали туда по другому случаю. Но та обстановка, которая сложилась пока контролируемая, но в любой момент может выйти из-под контроля. Александр Радько, глава центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Петербургу.

Он также отметил, что из-за теплой погоды петербуржцы начали массово отдыхать у водоемов. Однако акватории города не приспособлены для купания.

В Петербурге есть только оборудованные места для загорания. Но это не останавливает людей, разгоряченных алкоголем. Почти 100% утонувших - это люди, которые употребляли или злоупотребляли спиртным. Александр Радько, глава центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Петербургу.

В поисково-спасательной службе Северной столицы сообщили, что приняли 163 вызова и спасли 108 человек. В организации также пожаловались на несоблюдение техники безопасности горожанами.

Статистика по РФ показывает, что большая часть всех несчастных случаев происходит на внутренних водоемах. Сейчас каждый день с обеда до вечера 600-800 человек отдыхают на озерах. Мы работаем в усиленном режиме. Юрий Данчук, начальник поисково-спасательной службы Петербурга.

Он также предупредил петербуржцев, что самая опасная точка для купания - Суздальские озера. В некоторых местах глубина водоемов достигает 8 метров, а на дне бьют холодные ключи. Они могут стать причиной судорог и утопления.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга /ВК.