В Петербурге с начала года утонуло вдвое меньше людей, чем в 2020-м

Последняя подобная трагедия случилась 12 мая.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, сколько утонуло человек в водах Северной столицы с начала 2021 года. Полученная цифра вдвое меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили "Невские Новости".

В этом году с начала года утонули три человека, годом ранее за такой же период в воде в черте города погибли шесть человек.

Последняя подобная трагедия случилась 12 мая. В Неве утонул подросток, который хотел спасти тонущего 13-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv