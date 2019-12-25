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В Петербурге с начала года утонуло вдвое меньше людей, чем в 2020-м
Сегодня, 16:39
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nastya960

В Петербурге с начала года утонуло вдвое меньше людей, чем в 2020-м

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Последняя подобная трагедия случилась 12 мая.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, сколько утонуло человек в водах Северной столицы с начала 2021 года. Полученная цифра вдвое меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили "Невские Новости".

В этом году с начала года утонули три человека, годом ранее за такой же период в воде в черте города погибли шесть человек.

Последняя подобная трагедия случилась 12 мая. В Неве утонул подросток, который хотел спасти тонущего 13-летнего мальчика. 

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, нева, утонули
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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