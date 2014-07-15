В Петербурге с начала года со льда подняли 6 тысяч человек

Нарушителей инспектора и спасатели поднимают на берег, ведут с ними беседы. За прогулку по льду можно получить штраф до пяти тысяч рублей.

Крепкий мороз дает петербуржцам уверенность в крепком льде. Граждане совершают прогулки по льду, несмотря на запрет, который будет действовать до 15 апреля. Множество гуляющих можно заметить на Мойке, Фонтанке, в Парке 300-летия. Как рассказали "Петербургскому Дневнику", спасатели и инспекторы комитета по вопросам законности совместно с МЧС усилили патрулирование водоемов в центре Петербурга.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности отмечают, что запрет выхода на лед даже в такую морозную погоду оправдан, так как из-за специфики течения Невы и других рек, лед во многих местах остается весьма непрочным. Также в акватории Невы регулярно проходит ледокол "Невская застава".

Нарушителей инспектора и спасатели поднимают на берег, ведут с ними беседы. За прогулку по льду можно получить штраф до пяти тысяч рублей. Всего с начала года со льда водоемов Петербурга подняли 6 тысяч человек. Из ледяной воды спасли пять человек.

В Ленобласти мужчина провалился под лед на снегоходе и погиб.

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