В Петербурге с начала года с должников взыскали почти 30 млрд рублей

В День судебного пристава итогами работы Главного управления Федеральной службы по Петербургу за первые девять месяцев 2021 года поделилась руководитель ведомства Анна Лашкова.

В понедельник, 1 ноября, в России отмечается День судебного пристава. Руководитель Главного управления Федеральной службы Анна Лашкова в интервью "Петербургскому дневнику" рассказала об итогах работы ведомства за текущий год.

За девять месяцев в пользу взыскателей перечислено более 26,7 миллиарда рублей, что на 8,3 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо прочего, Лашкова сообщила, что в этом году судебные приставы разыскали 282 человека, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда за совершение преступлений. Также 1400 человек, уклоняющихся от явки по вызову, были принудительно доставлены на судебные заседания в январе-сентябре 2021 года в Петербурге. Пять тысяч должников по алиментам, проживающих в Петербурге, лишены права покидать пределы страны. 7500 предметов, запрещенных к проносу в суд, выявили приставы за первые 9 месяцев 2021 года. Среди них – оружие и боеприпасы.

Также руководитель ведомства рассказала, что после того, как ФССП России получила новые полномочия по привлечению нарушителей к ответственности, главное управление рассмотрело 48 административных дел в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Пять постановлений вступило в силу на общую сумму штрафа 300 000 рублей. Все штрафы своевременно оплачены нарушителями.

Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу

