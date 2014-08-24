В Петербурге с начала года не зарегистрировали ни одного нового электромобиля Москвич 3е

Продажи новых электромобилей Москвич 3е в Петербурге обнулились.

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге не было оформлено ни одного нового электромобиля марки Москвич 3е. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда зарегистрировали 14 машин, показатели текущего года полностью обнулились.

При этом на вторичном рынке ситуация несколько иная: аналитики AutoRun SPb зафиксировали продажу десяти подержанных электромобилей модели Москвич 3е с января по октябрь. Для сравнения, в январе–октябре 2024 года было продано всего три таких автомобиля.

Эксперты рынка отмечают, что в настоящее время у петербургских дилеров марки Москвич нет в наличии новых электромобилей 3е. Наличие свободных автомобилей на складах отсутствует, что также влияет на нулевые показатели регистрации новых машин.

Ранее Piter.TV сообщал, что производство авто возобновят на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году.

Фото: freepik (usertrmk)