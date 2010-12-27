В Петербурге УФАС раскрыло 15 картелей

Компании сговаривались, чтобы понизить стоимость торгов на госконтракты.

В среду, 13 ноября, стало известно, что в Петербурге УФАС с начала 2019 года раскрыло 15 картелей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной антимонопольной службы.

Как оказалось, компании сговаривались, чтобы понизить стоимость торгов на госконтракты. В общей сложности, ведомство назначило штрафов на 1,2 млн рублей, 8,5 млн и 59,1 млн рублей соответственно. В настоящее время, удалось взыскать 3 млн в прошлом году и 16,3 млн – в текущем.

В УФАС отметили, что чаще всего картели образуются в сферах социального питания, поставки лекарств и медицинского оборудования.

Ранее мы сообщали о том, что в 2019 году из рек и каналов Петербурга выловили более 30 утопленников.

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