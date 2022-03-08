В Петербурге с июля нейросети начнут выписывать штрафы за граффити на зданиях

Также нейросеть способна отслеживать снежные завалы и плохую штукатурку.

С июля нейросети начнут выписывать петербуржцам штрафы за граффити на городских фасадах. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил и.о. начальника ГАТИ Алексей Геращенко. Авто с встроенным искусственным интеллектом проверило уже больше 1000 объектов.

В систему встроен электронно-вычислительный модуль, который связывается с облаком и выявляет нарушения, связанные с содержанием внутриквартальной территории и фасадов. С начала 2023 года предостережения получили уже 200 владельцев зданий и территорий. В июле уже появится возможность привлечения к административной ответственности.

Также нейросеть способна отслеживать снежные завалы, граффити и плохую штукатурку.

Фото: pxhere