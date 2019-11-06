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В Петербурге с гриппом и ОРВИ чаще госпитализируют младенцев до двух лет
Сегодня, 21:31
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В Петербурге с гриппом и ОРВИ чаще госпитализируют младенцев до двух лет

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По словам Дондурей, сейчас нагрузка на амбулаторное звено и стационарную помощь возросла в десятки раз.

В Петербурге больше всего госпитализируют с респираторной патологией детей до двух лет (40-50%). Об этом 20 декабря рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей городского комздрава Елена Дондурей.

На втором месте – дошкольники (30%), а на третьем — младшая школа. Далее идут ученики старшего школьного возраста.

По словам Дондурей, сейчас нагрузка на амбулаторное звено и стационарную помощь возросла в десятки раз. Одномоментно медики получают огромное количество обращений.

Фото: Piter.tv
 

Теги: госпитализация, грипп, дети, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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