В Петербурге с гриппом и ОРВИ чаще госпитализируют младенцев до двух лет

По словам Дондурей, сейчас нагрузка на амбулаторное звено и стационарную помощь возросла в десятки раз.

В Петербурге больше всего госпитализируют с респираторной патологией детей до двух лет (40-50%). Об этом 20 декабря рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей городского комздрава Елена Дондурей.

На втором месте – дошкольники (30%), а на третьем — младшая школа. Далее идут ученики старшего школьного возраста.

По словам Дондурей, сейчас нагрузка на амбулаторное звено и стационарную помощь возросла в десятки раз. Одномоментно медики получают огромное количество обращений.

Фото: Piter.tv

