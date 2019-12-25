В Петербурге с автотранспортной компании взыскали 39 тысяч рублей штрафов ГИБДД

55 штрафов накопилось за полгода.

Водители одной из петербургских организаций регулярно нарушали правила дорожного движения. Сумма штрафов достигла почти 40 тыс. рублей. В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы ФССП России по Петербургу.

Организация оказывает автотранспортные и авторемонтные услуги в Красногвардейском районе. В отношении ее было возбуждено 55 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Лихачи нарушили правила движения в период с января по июль 2020-го года.

Штрафы были оплачены только после того, как ведомство вынесло запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух юристов задержали по подозрению в разводе пенсионерки на 800 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ФССП по СПб