  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге с 2 марта изменится движение маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 14:48
73
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 2 марта изменится движение маршрутов общественного транспорта

0 0

Трамвай № 100 временно перестанет ездить.

Со 2 марта в Петербурге изменится несколько трамвайных, автобусных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

С привычного пути свернут автобусы  № 98, 102, 153. Они будут направлены от проспекта Культуры до Светлановского проспекта, далее – проспект Просвещения, улица Демьяна Бедного, Учительская улица, Светлановский проспект и по действующей трассе до конечного пункта.

Изменится маршрут троллейбуса № 13. Транспортное средство будет курсировать от остановки "Придорожная аллея" до остановки "Тихорецкий проспект". Кроме того, троллейбус №40 тоже свернет со своего маршрута. Он будет ездить  от Светлановского проспекта по Суздальскому, далее – проспекты Гражданский и Непокорённых, улицы Политехническая, Курчатова и Жака Дюкло, повернет на Светлановский проспект и до конечного пункта.

Изменения коснулись и трамвайного маршрута №61. Он будет работать на участке "Проспект Культуры – станция метро "Выборгская". Трамвай № 100 временно перестанет ездить. Усилят трамвайные маршруты № 51 "Суздальский проспект – проспект Мечникова" и №58 "Улица Жени Егоровой – проспект Культуры". Ориентировочный срок окончания работ – 22 марта.

Ранее мы писали, что стартует реставрация Парадной лестницы дома Департамента уделов на Литейном проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, изменения в движении транспорта, трамваи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии