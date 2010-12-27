В Петербурге с 28 апреля изменится движение трамваев и троллейбусов

По Невскому проспекту закроется движение троллейбусов и трамвая.

С 28 апреля в Санкт-Петербурге изменится движение "рогатого" общественного транспорта. В СПб ГУП "Горэлектротранс" сообщили, что временно изменится схема передвижения трамвая №3 и семи троллейбусов.

С предстоящей субботы с 23:00 и до вторника, 05:00 1 мая, в связи с производством дорожных работ закроется троллейбусное движение по Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта, не считая перекрестка, до Садовой улицы, включая перекресток. Под временные изменения временно попали маршруты под номерами 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Также с 28 апреля по 1 мая в связи с производством дорожных работ закроется движение трамвая по маршруту №3. ГУП "Горэлектротранс" просит жителей и гостей города быть внимательнее. Оперативную информацию можно узнать на сайте организации.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что с 25 апреля в Петербурге вводятся новые ограничения движения.