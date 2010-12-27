Сразу несколько улиц закроют для автомобилей с 14 октября

С пятницы, 14 октября, в Северной столице из-за ремонтных работ закроют около десятка улиц. Ограничения в зависимости от места продлятся от одного дня до нескольких месяцев.

Как сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры и Государственная административно-техническая инспекция сообщают о новых ограничениях на дорогах Северной столицы. Приведенные ниже перекрытия начинают действовать в пятницу, 14 октября.

Ограничения вводится на проспекте Обуховской Обороны. С пятницы по субботу будет закрыт участок от Большого Смоленского проспекта до Общественного переулка. А сам переулок от проспекта Обуховской Обороны до Перевозной набережной закроют до 17 ноября.

Ремонт ограничит проезд на улице Коли Томчака. До 16 октября закроют участок от Заставской до Новорощинской, и от Лиговского до Заставской, включая перекресток с Ломаной. Кроме того, в ночь на субботу и воскресенье будут закрывать перекресток с Заставской улицей.

До 20 октября закроют участок Саблинской улице от Сытнинской до Воскова из-за прокладки газопровода. По той же причине до субботы ограничат проезд проспекту Обуховской обороны около улицы Ольминского. Из-за работ по благоустройству в пятницу полностью закроют 14-15 линию Васильевского острова от Малого до Среднего проспекта.

В Приморском районе с 14 по 15 закроют проезд по Яхтенной улице у Богатырского проспекта, а до 7 ноября - по боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Туристской до Шуваловского. А с 16 по 25 - по боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Яхтенной улицы до Туристской улицы. До 7 ноября нельзя будет проехать по Туристской улице от Богатырского до Камышовой. В районе будут прокладывать теплосети.

На Мало-Конюшенном и Театральном мостах, а также по четной стороне набережной канала Грибоедова между ними до 26 ноября ограничат движение.