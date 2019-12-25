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В Петербурге росгвардейцы задержали нетрезвого ранее судимого хулигана, нарушавшего общественный порядок
Сегодня, 12:31
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В Петербурге росгвардейцы задержали нетрезвого ранее судимого хулигана, нарушавшего общественный порядок

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У мужчины изъяли и отправили на экспертизу удостоверение ветерана боевых действий и гербовую печать.

Накануне, 9 марта, в 22:16 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району-Петербурга задержали нетрезвого хулигана, который нарушал общественный порядок в ТРК на Бульваре Новаторов, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Мужчина имел при себе удостоверение ветерана боевых действий и гербовую печать, вызывающие сомнения в подлинности. Их отправили на экспертизу. Работникам ТРЦ пришлось нажать "тревожную" кнопку, поскольку хулиган вел себя агрессивно и не реагировал на замечания. На место прибыли росгвардейцы, которые задержали и доставили мужчину в полицию. Оказалось, 29-летний хулиган был ранее судим.

Проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, петербург, росгвардия, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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