В Петербурге росгвардейцы задержали нетрезвого ранее судимого хулигана, нарушавшего общественный порядок

У мужчины изъяли и отправили на экспертизу удостоверение ветерана боевых действий и гербовую печать.

Накануне, 9 марта, в 22:16 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району-Петербурга задержали нетрезвого хулигана, который нарушал общественный порядок в ТРК на Бульваре Новаторов, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Мужчина имел при себе удостоверение ветерана боевых действий и гербовую печать, вызывающие сомнения в подлинности. Их отправили на экспертизу. Работникам ТРЦ пришлось нажать "тревожную" кнопку, поскольку хулиган вел себя агрессивно и не реагировал на замечания. На место прибыли росгвардейцы, которые задержали и доставили мужчину в полицию. Оказалось, 29-летний хулиган был ранее судим.

Проводится проверка.

Фото: Piter.tv