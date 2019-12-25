В Петербурге родители смогут внести пожелания в проект стандарта питания в школах

В Смольном разрабатывают единый стандарт оказания услуг питания для школьников.

В Смольном разрабатывается стандарт для оказания услуг питания в городских школах, рассказали в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

В документе прописан порядок доставки продукции, сервировки блюд и правила подачи еды на столы. В стандарте также прописали необходимость специализированной одежды и средств индивидуальной защиты и установили требования к инвентарю и оборудованию.

По словам Бондаренко, стандарт станет основой для родительского контроля, поэтому он должен быть написан простым языком. Сейчас документ находится в разработке: позже его направят экспертам и специалистам. Сами родители тоже могут внести свои комментарии.

Ранее мы писали, что администрация Колпинского района участвовала в картельном сговоре на рынке детского питания.

Фото: пресс-служба Смольного