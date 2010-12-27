Родителей в Петербурге вынуждают покупать школьную форму за 12 тыс. рублей

Ношение детьми более дешевой альтернативы "чревато последствиями"

Родители детей одной из петербургских школ сильно возмутились, узнав стоимость форму для учеников. На собрании директор "порекомендовал" покупать комплект в специальном магазине, где одежда стоит 12 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Уполномоченного по правам ребенка в городе.

Родительница одной из школьниц рассказала, что в учебном заведении существуют специальные требования к одежде учеников. Мальчики должны носить темно-синие пиджаки и брюки, а девочки сарафан или юбку в клетку красного или зеленого цвета. Корень проблемы заключается в том, что требования к форме регламентируют "особые детали" к одежде. И подходящую форму можно купить лишь в одном магазине города. Возмущенные родители постарались найти альтернативные, более дешевые варианты, однако управление школы намекнуло, что ношение детьми иной формы "чревато последствиями" и посоветовали на крайний случай перекупить одежду с рук.

"То есть мне открытым текстом заявили, что если я не могу позволить себе дорогую форму, то пусть моя дочь ходить в сэконд-хэнде! Получается, форма, которая по идее призвана дисциплинировать и сгладить возможное социальное неравенство, становится настоящим орудием дискриминации! родительница школьнцы

Узнав о ситуации в районном отделе образования района пообещали обсудить этот вопрос с директором школы. Помимо этого Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова проинформировала профильный комитет.

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