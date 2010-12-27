В Парголово печатали контрафактные школьные учебники

Стражи порядка нашли более 160 тысяч печатных тетрадей, прописей для малышей, учебников по математике, английского языку и прочее. На всех экзеплярах стоял логотип "Издательство Просвещение".

В Парголово обнаружили 160 тысяч учебных контрафактных материалов. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

С проверкой в ООО "Профпринт" сотрудники по борьбе с экономической преступностью нагрянули в понедельник, 27 августа. В Парголово, на улице Ломоносова стражи порядка нашли более 160 тысяч печатных тетрадей, прописей для малышей, учебников по математике, английского языку и прочее. На всех экзеплярах стоял логотип "Издательство Просвещение".

В результате издательство из-за нарушителей понесло ущерб в 12 миллионов рублей, а в отношении ООО "Профпринт" возбудили уголовное дело по статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

Издательство "Просвещение" имеет богатую и яркую историю, многолетние традиции, неразрывно связанные с историей страны и системы образования. Оно начало свое существование еще в 1930 году. Только тогда издательство имело другое название - учебно-педагогическое издательство ("Учпедгиз РСФСР"). Его первым учебником стал "Поход за грамоту" М.Ф.Робинсона и М.Л.Закожурниковой (книгу выпустили 29 миллионным тиражом).

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Фото: Просвещение/ ВК