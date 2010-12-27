На учебники в Ленинградской области выделили 470 млн рублей

В преддверии нового учебного года в регионе обновляют запасы учебников, методичек, карт и прочего.

Уже в субботу во всех школах прозвенит первый звонок. К началу нового учебного года в Ленинградской области начали обновлять запас учебников, методичек, карт и спортивного инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ленинградская область стабильно увеличивает финансирование образовательной отрасли. Красивые и качественные учебные материалы являются неотъемлемой частью эффективного образовательного процесса. Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования

На все приобретения из областного бюджета выделили 470 миллионов рублей. Также в 2018 году на специальное оборудование и материально-техническое оснащение школ в Ленинградской области выделено более 1,5 млрд рублей. То есть, помимо учебников, в классы закупили новые компьютеры, интерактивные доски, оборудование для исследований и экспериментов. Для безопасности школьников приобрели противопожарное и антитеррористическое оборудование.

К 2023 году в Новом Девяткино построят школу на 1120 мест.

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