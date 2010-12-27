В Новом Девяткино построят школу на 1120 мест

Строительство запланировано на 2020-2023 годы.

На участке в Новом Девяткино площадью почти 2,6 га построят школу на 1120 мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Проектирование школы уже включили в программу 2019 года. Но само строительство запланировано на 2020-2023 годы. Изначально строить школу должна была компания "Главстройкомплекс", но она не смогла за 3 года достроить жилой комплекс "Галактика" и за ней теперь введена процедура наблюдения.

Существующая школа работает в Новом Девяткино в две смены. После обеда учатся третьи и четвертые классы.

Ранее школы и детские сады Выборгского района начали готовиться к 1 сентября.

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