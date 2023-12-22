На свет появились два мальчика и девочка. Дети родились в Педиатрическом университете.

В Петербурге родилась первая тройня в этом году. Об этом сообщили в Педиатрическом университете сегодня, 3 января.

Девочка получила имя Каролина, а мальчики — Эдвард и Вацлав. Дети весят около трех килограммов.

Беременность изначально была не самой простой. Но сейчас у семьи все хорошо, отметил ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов. Пациентка находилась под непрерывным медицинским наблюдением. Рождение детей произошло с помощью кесарева сечения.

Дети родились с высокой оценкой по шкале Апгар. Сейчас младенцы находятся под пристальным наблюдением неонатологов. В ближайшее время малыши поедут домой.

Ранее на Piter.tv: петербуржец упал на маленькую дочь и придавил ее.

Фото: Pxhere