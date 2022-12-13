В Петербурге родилась ещё одна тройня абсолютно идентичных малышей

В ноябре 2022 года в петербургском роддоме №10 также родилась уникальная тройня.

В городском Перинатальном Центре №1 родилась монохориальная тройня. Три девочки абсолютно идентичны, а три одинаковых пуповины крепились к одной плаценте. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

У родителей девочек уже есть двое старших детей – дочь и сын. Об уникальной беременности они узнали на втором УЗИ. Женщина доносила беременность до 32 недель и двух дней. Как уточнили медики, беременные тройней редко "досиживают" даже до 35 недель. Петербурженке провели операцию кесарева сечения. Каждую из трёх девочек сразу же показали маме, так как операция проходила не под общим наркозом, а под спинальной анестезией. Роженица находилась в сознании.

Две девочки родились весом 1,6 кг, одна – 1,7 кг. Дети сейчас находятся на втором этапе выхаживания, чтобы ещё немножко подрасти и окрепнуть перед выпиской домой.

В ноябре 2022 года в петербургском роддоме №10 также родилась уникальная тройня. Три девочки родились 15 ноября. Вес малышек – 1600, 1600, 2000 граммов.

Видео: ВКонтакте/ СПб ГБУЗ "Городской перинатальный центр №1