Родившую троих идентичных близнецов петербурженку выписали из роддома

Ежегодно в Петербурге рождается около 10-15 троен. Но такая тройня, как эта, случается одна на 200 млн беременностей.

В петербургском роддоме №10 родилась уникальная тройня. Накануне, 21 ноября состоялась торжественная выписка мамы малышек. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Ежегодно в Петербурге рождается около 10-15 троен. Но такая тройня, как эта, случается одна на 200 млн беременностей. Дело в том, что петербурженка Юлия Лебедева родила однояйцевых тройняшек.

У женщины – монохориальная триамниотическая тройня. Такие случаи – больше из учебников, чем из реальной жизни. Комздрав

Три девочки родились 15 ноября. Вес малышек – 1600, 1600, 2000 граммов. Дети и мама чувствуют себя хорошо. После торжественной выписки мамы малышей на специальном реанимобиле транспортировали из родильного дома в Детский Городской Многопрофильный Клинический Специализированный центр Высоких Медицинских Технологий.

В Педиатрическом университете в октябре на одной из недель родились двойня и тройня.

Фото: Комздрав СПб