В Петербурге роботы-курьеры за три недели доставили почти 700 заказов

Роботы-доставщики продолжают работу в Приморском районе.

В Петербурге роботы-курьеры за три недели развезли почти 700 заказов Роботы-доставщики, работающие в Приморском районе, выполнили 661 доставку за первые три недели пилотного проекта, сообщили на комиссии в Законодательном собрании 8 декабря. Происшествий с участием роботов зафиксировано не было.

С 9 декабря число роверов в городе увеличат с 14 до 17, а также появится новый маршрут доставки. В ближайшее время проект будет действовать только в Приморском районе, расширение на густонаселённые и центральные районы города пока не планируется.

Эксперт рабочей группы правительства РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов отметил, что для роботов-доставщиков не описаны правила, касающиеся прав и обязанностей других участников дорожного движения, а также использование полиса ОСАГО при возможном ущербе роверу. На сегодняшний день средняя оценка доставки роботами составляет 4,88 балла, средняя скорость доставки — 18,5 минуты при движении со скоростью 4 км/ч. Эксперимент по внедрению роботов-курьеров стартовал 24 ноября. В декабре планируется появление роверов нового, четвёртого поколения, которые смогут преодолевать до 70 км без подзарядки и станут первыми серийными роботами-доставщиками.

На данный момент ключевыми вопросами остаются правовое регулирование работы роботов и создание специализированной инфраструктуры. Петербургские парламентарии рассматривают возможность приравнять роверов к транспорту типа электросамокатов.

Фото: Piter.TV