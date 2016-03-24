В Петербурге рыбаки получили срок за браконьерство в Парке 300-летия

Улов в полторы тысячи рублей обошелся рыбакам-браконьерам условным сроком.

Любителей порыбачить осудили в Петербурге утром 30 октября. Приморский суд признал виновными в браконьерстве двух жителей города, которые ловили самок лещей и судака вблизи парка 300-летия Петербурга.

Напомним, что в мае 2017 года двое подозреваемых развернули 80-метровую сеть на водоеме, а после вернулись за добычей. Забрав из “плавания” улов, преступники обнаружили, что на берегу их уже ждет полиция.

Оперативники изъяли у задержанных более 40 лещей, которые стоят по 50 рублей за штуку, судака, стоимость 500 рублей и ерша. Рыболовы ориентировались именно на самок из-за большей дороговизны товара.

Уточняется, что осужденные полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Каждый из виновных получил по полгода условного срока.