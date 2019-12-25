В Петербурге резко вырос спрос на электронику

В марте на интерес к технике повлияли колебания курса валют, в апреле – массовый переход на "удаленку".

Петербургские ретейлеры сообщили о взрывном спросе на технику в городе. Рост продаж электроники за март-апрель достигал 96-123% на разные виды товаров на разных платформах, сообщил "РБК Петербург".

Эксперты издания отметили, что в мае собрался е огромный отложенный спрос, поскольку в месяцы до этого у покупателей не было возмжности сделать желанные покупки – товара не было на полках, так как в Китае в феврале уже были остановлены фабрики. Открытие торговых центров помогло удовлетворить этот спрос.

Ранее мы сообщали о том, что в России в два раза упал рынок жилья. Оказалось, что по итогам мая 2020 года было заключено 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве. За аналогичный период прошлого года россияне подписали 66,3 тысячи подобных договоров.

Фото: Piter.tv