Спад произошёл и на рынке вторичного жилья.

В России в два раза упал рынок жилья. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные из Росреестра.

Оказалось, что по итогам мая 2020 года было заключено 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве. За аналогичный период прошлого года россияне подписали 66,3 тысячи подобных договоров.

Количество подобных сделок, под которые покупатели взяли ипотеку, обвалилось на четверть — до 163,9 тысяч.

Данные Росреестра говорят и о том, спад произошёл и на рынке вторичного жилья — на 22% по сравнению с маем 2019 года. За прошедший месяц граждане России совершили 183 тысячи сделок, связанных с покупкой, продажей или арендой на рынке вторичного жилья.

Ранее мы рассказывали, что спрос на загородное жилье в Петербурге вырос на 20%.