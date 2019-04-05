В Петербурге реставрацию Дома национальностей продолжат в 2023 году

В особняке вновь откроют Концертный и Белый залы, розовую и гобеленовую гостиные.

В Петербурге в 2023 запланировали масштабную реставрацию Дома национальностей, который находится в Особняке Штифтера на Моховой улице. Один из этапов уже завершается, пишет вице-губернатор Борис Пиотровский написал в своем телеграм-канале.

К декабрю 2022 года специалисты отремонтируют крышу и чердак, а также воссоздадут утраченные световые фонари. В следующем году приступят к работам по реставрации вестибюля, парадной лестницы и интерьеров 2,3 и 4 этажей, а также Колонного зала, лицевого и дворового фасадов.

После ремонта здание сможет вмещать до 1 200 человек, сейчас оно может вмещать только 250 гостей. Кроме того, в особняке вновь откроют Концертный и Белый залы, розовую и гобеленовую гостиные.

Фото: citywalls

