Шокирующая история с изнасилованием в Петербурге: задержан подозреваемый

Нелегал из Таджикистана стал основным фигурантом дела об изнасиловании и незаконном лишении свободы.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие" в субботу, 25 мая. в городе неделю назад развернулась настоящая драма. 18 мая к председателю межрегионального узбекского землячества Усману Баратову через интернет обратилась 33-летняя соотечественница. Она рассказала, что с 5 по 9 мая двое неизвестных удерживали ее 13-летнюю дочь и саму женщину в квартире дома №24 по Дачному проспекту. Злоумышленники изнасиловали обеих гражданок Узбекистана.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 131-й (изнасилование) и 127-й статьям УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего).

Позднее стало известно, что был задержан 47-летний гражданин Таджикистана, который работает в Петербурге нелегально.

Фото: Piter.TV