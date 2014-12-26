  1. Главная
В Петербурге разработали средство, которое полностью уничтожает борщевик Сосновского
Учёные испытали новый препарат его эффективность против борщевика достигла 100%.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства сообщил о создании препарата, эффективность которого в борьбе с борщевиком достигает 94–100%. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства завершили разработку препарата для уничтожения борщевика Сосновского. По данным института, эффективность средства составила 94–100%. При этом препарат безопасен для лесных культур.

В основу разработки лёг перечень гербицидов, среди которых "раундап", "анкор-85", "арсенал новый" и "магнум". Состав был подобран в рамках научной работы отдела селекции, воспроизводства и химического ухода за лесом.

Полевые испытания показали высокую результативность на заражённых участках. В институте отметили, что препарат может стать основой для комплексной программы по борьбе с борщевиком в России.

Фото: freepik (wirestock)

