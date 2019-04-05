В Петербурге разработали метод раннего выявления рака легких

Программа "более эффективно выявляет злокачественные образования, чем рентген или флюорография".

В петербургском НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ разработали методику раннего выявления рака легких. Сотрудники запустили пилотный проект по исследованию рака легкого SPIRAL, которое позволяет получить более информативное исследование по сравнению с цифровой флюорографией. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Сообщается, что программа "более эффективно выявляет злокачественные образования, чем рентген или флюорография". Добавим, что первое исследование с помощью нее было проведено десять лет назад.

Поучаствовать в проекте желающие могут уже сейчас, и это абсолютно бесплатно. Исследования проводятся на курильщиках в возрасте от 60 до 69 лет, которые курят 30 лет по пачке сигарет в день. Также бесплатное обследование в рамках программы предлагается тем, кто бросил курить менее 15 лет назад.

Фото: Piter.tv

