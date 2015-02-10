В Петербурге разработали инновационную технологию по переработке отходов

"ТЭК" предлагает отказаться от полигонов с твердыми бытовыми отходами.

В Петербурге будут перерабатывать мусор с помощью пара. Об инновационной технологии на пресс-службе в "Интерфакс Северо-Запад" рассказал замгендиректора по производству "ТЭК" Владимир Голиков.

По словам Голикова, сначала внутрь реактора подаётся пар, после чего туда попадают дробленые отходы. В итоге получается электричество и тепловая энергия. Полезные вещества являются аналогом природного газа.

У "ТЭК" есть производственная площадка для переработки отходов, но ее планируют разместить в Ленобласти и Петербурге для совместной работы с "Невским экологическим оператором".

Другой заместитель гендиректора "ТЭК", Дмитрий Непомшин, отметил, что фактически можно отказаться от использования полигонов.

Мы предлагаем перерабатывать твердые бытовые отходы в ноль. Кроме этого, можем перерабатывать и их остатки. То есть те хвосты, которые остаются от других технологий, мы тоже можем перерабатывать, сейчас они захораниваются на полигонах. Дмитрий Непомшин.

В идеале никаких остатков быть не должно.

Внедрять технологию начнут в сентябре.

Фото: Piter.tv