В Петербурге разработали инновационную технологию по переработке отходов

В Петербурге будут перерабатывать мусор с помощью пара. Об инновационной технологии на пресс-службе в "Интерфакс Северо-Запад" рассказал замгендиректора по производству "ТЭК" Владимир Голиков.
По словам Голикова, сначала внутрь реактора подаётся пар, после чего туда попадают дробленые отходы. В итоге получается электричество и тепловая энергия. Полезные вещества являются аналогом природного газа.
У "ТЭК" есть производственная площадка для переработки отходов, но ее планируют разместить в Ленобласти и Петербурге для совместной работы с "Невским экологическим оператором".
Другой заместитель гендиректора "ТЭК", Дмитрий Непомшин, отметил, что фактически можно отказаться от использования полигонов.
Мы предлагаем перерабатывать твердые бытовые отходы в ноль. Кроме этого, можем перерабатывать и их остатки. То есть те хвосты, которые остаются от других технологий, мы тоже можем перерабатывать, сейчас они захораниваются на полигонах.
Дмитрий Непомшин.
В идеале никаких остатков быть не должно.
Внедрять технологию начнут в сентябре.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все