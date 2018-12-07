В Петербурге разоблачили пару, продавшую фальшивые билеты на ПМЭФ

Двое жителей Петербурга заработали 900 тысяч на фиктивной аккредитации.

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили о задержании Татьяны Мишиной и Ильи Янчука, подозреваемых в мошенничестве при продаже билетов на ПМЭФ. По данным следствия, обвиняемые реализовали схему, основанную на получении бесплатной аккредитации на форум под видом журналистов.

Следствие установило, что в 2025 году Мишина и Янчук предложили одной компании организовать посещение форума для сотрудников по стоимости 300 000 рублей за человека. Чтобы пройти на мероприятие без оплаты, сотрудники должны были быть представлены как журналисты. Трое работников организации получили аккредитацию от Росконгресса как представители "SMINEWS".

По версии следствия, полученные 900 000 рублей фигуранты присвоили. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в доме на Лиговском проспекте незаконно располагалась гостиница.

Фото: Piter.TV