В Петербурге разыскивают мужчину, катавшегося в метро с гранатометом

Петербурженка подняла тревогу после того, как заметила в метро подозрительного мужчину со странным предметом, в котором она разглядела гранатомет.

Пассажирка метрополитена обратилась в полицию, рассказав, что рядом с ней в вагоне ехал мужчина с гранатометом, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 9 декабря в вестибюле станции "Московские ворота". Обеспокоенная 27-летняя женщина обратилась к дежурному полицейскому и рассказала о странном соседе в вагоне. Петербурженке показалось, что мужчина ехал в вагоне на "Новочерскасской" с предметом, похожим на РПГ.

Таинственный пассажир подземки был в капюшоне с тремя черными полосами, а глаза его прятались за очками в синей оправе. Подозрительный мужчина, со слов девушки, вышел на "Достоевской". На всякий случай были разосланы ориентировки.