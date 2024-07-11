Минобороны: российские минометчики накрыли расчет американского АГС "Mк-19"

Боевые действия велись на Ореховском направлении.

Минометчики группировки "Днепр" накрыли расчет американского АГС "Mк-19". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись на Ореховском направлении. Отмечается, что перед ударом была проведена тщательная воздушная разведка. С помощью расчета БПЛА были вскрыты действия противника. В военном ведомстве уточнили, что группа украинских боевиков пыталась оборудовать огневую позицию для автоматического станкового гранатомета

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРПК "Панцирь-С1".

Видео: Минобороны России