Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРПК "Панцирь-С1"

Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток".

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРПК "Панцирь-С1" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили беспилотник украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". В военном ведомстве отметили, что ЗРПК круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России