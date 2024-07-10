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Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРПК "Панцирь-С1"

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Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток".

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРПК "Панцирь-С1" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили беспилотник украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". В военном ведомстве отметили, что ЗРПК круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрпк панцирь-с1, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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