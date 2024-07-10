Минобороны: российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ

Общие потери противника составили до 310 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

Контратаки штурмовых групп бригады морской пехоты, бригады национальной гвардии и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины были отражены в районах Волчанска, Циркунов и Липцов. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника. Общие потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777 и гаубица Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы Д-30.

Видео: Минобороны России