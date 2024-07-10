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Минобороны: российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ

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Общие потери противника составили до 310 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

Контратаки штурмовых групп бригады морской пехоты, бригады национальной гвардии и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины были отражены в районах Волчанска, Циркунов и Липцов. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника. Общие потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777 и гаубица Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, контратаки, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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