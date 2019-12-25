В Петербурге растет противостояние партий на фоне предстоящих выборов в ЗакС

В сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы в Законодательное собрание.

"Единая Россия" уже провела праймериз, и они оказались весьма конкурентными. Также отличилась и "Справедливая Россия", которая может выставить довольно сильных кандидатов.

Эксперты уверены, что "СР" способна продвигать практически любых оппозиционных кандидатов. В частности, Елена Драпенко прошла в Госдуму от "Справедливой России" в 2007 году и с тех пор, будучи федеральным парламентарием, способна любое событие вывести на федеральный уровень. В качестве примера можно привести случай со строительством здания налоговой службы рядом со школой в Калининском районе.

Однако кто и по каким округам пойдет от партии, на данный момент неизвестно. Например, остается неясно, куда будет баллотироваться Нэлли Вавилина. В конце мая она отказалась выдвигаться по четвертому округу после того, как партию покинул Алексей Ковалев. Не исключено, что по шестому округу от "Справедливой России" будет выдвигаться и бывший член "Яблока" Михаил Амосов.

Примечательно, что "СР" продвигает своих кандидатов только по тем округам, в которых у партии больше всего шансов. В противном случае участники просто снимаются с выборов. Так, глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров отказался выдвигаться по 16 округу, так как его конкурентом оказался кандидат от "Единой России" Виталий Фатеичев. Также снялась с выборов по этому округу депутат Надежда Тихонова.

Фатеичев уже полгода успешно ведет избирательную кампанию и считается самым проходным кандидатом по 16 округу. Его избирательная кампания направлена на решение социальных проблем: например, Фатеичев на своих предприятиях обеспечил петербуржцев 2000 новых рабочих мест. Помимо этого, он занимает пост главы реготделения Общероссийского народного фронта. Раньше он работал в проекте "За честные закупки", направленном на борьбу с коррупцией. В рамках своей избирательной кампании Фатеичев довольно успешно общается с электоратом, зачастую выходя за рамки политики, чтобы избирателям была предельно понятна суть сказанного.

Напомним, единый день голосования состоится 19 сентября текущего года. Однако в городе уже сейчас заметно противостояние партий. Не исключено, что в этом году выборы в петербургское Заксобрание будут гораздо конкурентнее, чем в прошлые разы.