В Петербурге на 45% выросло число ипотечных сделок

В апреле этого года 20 829 петербуржцев взяли ипотеку.

В среду, 12 мая, в Управлении Росреестра Петербурга подвели итоги деятельности за четыре месяца 2021 года.

Таким образом, в апреле 2021 года по сравнению с прошлым годом на 125% (в два раза) увеличилась подача документов на регистрацию в электронной форме. Также на 45% выросло число ипотечных сделок и на 6% увеличилось количество договоров участия в долевом строительстве.

Так, за четыре месяца всего было подано 103 186 электронных заявлений о регистрации прав, зарегистрированы 62 169 заявлений на ипотеку (в апреле 2021 года – 20 829), а также с января по апрель этого года зарегистрировано 26 094 ДДУ (в апреле 2021 - 9 689).

Ранее мы писали, что россиян предупредили о возможном увеличении ставки по "дешевой" ипотеке.

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