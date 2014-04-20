В Петербурге рассмотрят дело получавшего взятки за провоз антиквариата таможенника

Следствие полагает, что сотрудники таможни получили 2,5 миллиона взятки за пару лет.

В Василеостровском районном суде города будет рассмотрено дело таможенника, обвиняющегося в получении взятки за провоз культурных ценностей, передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Следствие полагает, что с 2017 по 2019 годы сотрудник таможни вместе с соучастниками получили взятки почти на 2,5 миллиона рублей от аккредитованного министерством культуры эксперта по культурным ценностям: незаконный груз из Европы быстро проверяли на посту, а затем пропускали в Россию. Так были ввезены статуэтки, картины, домашняя утварь.

Что может грозить подсудимому, неизвестно.

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Фото: Piter.TV