В Петербурге рассмотрели дела о пяти порно-ресурсах в интернете

Неограниченные по доступу сайты могли свободно найти и посетить дети.

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел пять административных дел о признании запрещенной информации, распространяемой в интернете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как отметили в суде, из-за режима самоизоляции в России огромное количество школьников проводят время в интернете, поскольку находятся на онлайн-обучении, и могут свободно найти информацию порнографического характера на ресурсах-фигурантах дел. Отмечается, что на указанных в исках сайтах размещались также предложения сексуальных услуг. Действия владельцев сайтов оценили как публичную демонстрацию порно, поскольку целей научного или медицинского просвещения размещение непристойных материалов не несло. Все публиковалось в интернете для удовлетворения сексуальных потребностей посетителей. Кроме того, владельцы сайтов не установили ограничений по доступу, поэтому на ресурсы могли свободно зайти в том числе несовершеннолетние дети.

Суд удовлетворил исковые требования.

Ранее мы писали, что в Петербурге под суд пойдет мужчина, напавший на учителя английского языка.

Фото: Piter.TV